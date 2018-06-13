محمد بن زايد: التحالف العربي بقيادة السعودية وبتضحيات جنوده البواسل أكثر قوة وتقدماً وإنجازاً في اليمن

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس ــ في قصر الشاطئ ــ فخامة عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وبحث سموه والرئيس هادي خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.
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من جانبه، أشاد الرئيس اليمني بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساهمات دولة الإمارات الكبيرة في مساندة بلاده ، مثمناً جهود الدولة ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني.
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