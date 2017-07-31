ميامي (أ ف ب)

حسم برشلونة لقاء الـ«كلاسيكو» الودي ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه 3-2 بفضل جيرار بيكيه، على ملعب «هارد روك ستاديوم» في مدينة ميامي، وذلك ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

وسجل بيكيه هدف الفوز أمام 66014 متفرجاً في الدقيقة 50 من المباراة، التي تقدم خلالها النادي الكاتالوني بهدفين نظيفين عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي (3) والكرواتي إيفان راكيتيتش (7)، قبل أن يقلص ريال الفارق بوساطة الكرواتي الآخر ماتيو كوفاسيتش (14)، ثم يدرك التعادل عبر ماركو أسينسيو (36). وهي المرة الأولى التي يتواجه فيها عملاقا إسبانيا خارج بلادهما منذ 35 عاماً والأولى على الإطلاق في الولايات المتحدة.

ومن المؤكد أن الزمن تغير كثيراً ما بين 1982 حين لعب ريال وبرشلونة مباراة ودية في فنزويلا بعد انتهاء الموسم المحلي، لم تكن حتى منقولة على شاشات التلفزة في أوروبا، و2017، حيث أصبح العالم بأكمله يترقب المواجهات بين هذين العملاقين، وحتى إن كانت ودية مثل تلك التي أقيمت في إطار كأس الأبطال بنسختها الأميركية.

وهو الفوز الودي الثالث لبرشلونة في جولته الأميركية بقيادة مدربه الجديد أرنستو فالفيردي الذي خلف لويس إنريكي، بعد أن سبق له التغلب على يوفنتوس الإيطالي 2-1 ومانشستر يونايتد الإنجليزي 1-صفر، بفضل الأهداف الثلاثة للبرازيلي نيمار الذي عكر تحضيرات فريقه للموسم الجديد، في ظل الحديث عن احتمال انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.