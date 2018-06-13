محمد بن راشد يحضر مأدبة إفطار خليفة سليمان

دبي (وام)

لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، دعوة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقامها في منزله في منطقة زعبيل في دبي، مساء أمس، تكريماً لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حضر المأدبة عدد من رؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية والمسؤولين الذين دعوا الباري عز وجل أن يديم على قيادتنا وشعبنا نعمة التكافل والتلاحم الوطني على مساحة وطننا العزيز.