قرعة مفتوحة لأندية «مربع الذهب» في الإسكندرية اليوم

القاهرة (الاتحاد)

تسحب اليوم قرعة نصف نهائي بطولة الأندية العربية، المقامة في ضيافة مصر حالياً، حتى 5 أغسطس المقبل، وذلك بعد ختام منافسات الدور الأول مساء أمس، وسوف تكون القرعة مفتوحة على الاحتمالات بين الفرق الأربعة، وهي الفيصلي الأردني متصدر المجموعة الأولى والأهلي المصري «الوصيف»، والمتأهل إلى «مربع الذهب» بوصفه أفضل الثواني، والفتح الرباط المغربي متصدر الثانية، والترجي التونسي متصدر المجموعة الثالثة.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، بحضور مندوبين منها، صباح اليوم بفندق أزور بالإسكندرية.

وسيكون العنوان المميز لأغلب احتمالات القرعة، أنها تجمع بين أندية تلتقي على الصعيد الرسمي للمرة الأولى طوال تاريخها، على سبيل المثال، لم يسبق أن لعب الفيصلي مع الفتح على الإطلاق، سواء على الصعيد الرسمي أو الودي، علماً أن الفيصلي عرف الفوز مرة واحدة فقط في تسع مواجهات أمام الأندية المغربية، وخسر 3 مرات، وتعادل خمس مرات، أمام الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي وأولمبيك خريبكة، فيما لم يلتق الفتح مع أي فريق أردني.

كما لم تجمع أي مواجهة بين الفيصلي والترجي في أي بطولة رسمية، رغم أن الفيصلي لعب 10 مرات أمام أندية تونسية سابقاً، لكنه التقى فيها الصفاقسي، والأفريقي، والبنزرتي، والنجم الساحلي ومستقبل المرسى، وفاز مرة، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، ولعب الترجي ضد فريق أردني وحيد، وهو الحسين إربد.