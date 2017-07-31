كاسيريس يبدأ التدريبات مع «الفهود»

وليد فاروق (دبي)
حظي الأسترالي أنتوني كاسيريس اللاعب الجديد في صفوف الوصل، باستقبال حافل، عقب وصوله إلى مقر معسكر «الإمبراطور» بمدينة ميونيخ الألمانية، عقب انضمامه رسمياً إلى صفوف «الأصفر» مرتدياً القميص رقم 8، ووضح أنه يتمتع بقدرة كبيرة على التواصل الجيد مع زملائه، تضاف إلى مهاراته وقدراته الكروية.
وأبدى كاسيريس تفاهماً وتجاوباً كبيرين، ما جعله ينسجم سريعاً، وتعامله مع اللاعبين، سواء المواطنون أو الأجانب، وشارك معهم الاحتفال داخل الحافلة التي أقلت «الفهود» بعد نهاية التدريبات، في طريق العودة إلى مقر الإقامة.
|
يذكر أن كاسيريس انتقل إلى الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم، من مانشستر سيتي، ليكمل قائمة الأجانب في الفريق، حيث تم قيده محترفاً آسيوياً، مع وجود الثلاثي الأجنبي البرازيلي ليما وكايو ومينديز.
|
على جانب آخر، التحق خالد سبيل بمعسكر الإعداد الخارجي، بعدما تخلف عن المرحلة الأولى، والتي أقيمت في دبي قبل السفر، حيث أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة بقوه مع الفريق في المراحل المتبقية من فترة الإعداد، وهو ما يمثل إضافة قوية لصفوف «الإمبراطور».