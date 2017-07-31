كاسيريس يبدأ التدريبات مع «الفهود»

وليد فاروق (دبي)

حظي الأسترالي أنتوني كاسيريس اللاعب الجديد في صفوف الوصل، باستقبال حافل، عقب وصوله إلى مقر معسكر «الإمبراطور» بمدينة ميونيخ الألمانية، عقب انضمامه رسمياً إلى صفوف «الأصفر» مرتدياً القميص رقم 8، ووضح أنه يتمتع بقدرة كبيرة على التواصل الجيد مع زملائه، تضاف إلى مهاراته وقدراته الكروية.

وأبدى كاسيريس تفاهماً وتجاوباً كبيرين، ما جعله ينسجم سريعاً، وتعامله مع اللاعبين، سواء المواطنون أو الأجانب، وشارك معهم الاحتفال داخل الحافلة التي أقلت «الفهود» بعد نهاية التدريبات، في طريق العودة إلى مقر الإقامة.

وشارك كاسيريس، عقب وصوله مباشرة إلى ميونيخ، في التدريبات التي قادها الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للوصل، وركزت على رفع معدلات اللياقة، وتحقيق التجانس والتفاهم بين اللاعبين، حيث ظهر كاسيريس بحالة بدنية طيبة، وحرص على إظهار بعض اللمسات المهارية.

يذكر أن كاسيريس انتقل إلى الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم، من مانشستر سيتي، ليكمل قائمة الأجانب في الفريق، حيث تم قيده محترفاً آسيوياً، مع وجود الثلاثي الأجنبي البرازيلي ليما وكايو ومينديز.

من المقرر أن يختتم «الإمبراطور» اليوم المرحلة الثانية من برنامج إعداده للموسم الجديد، والتي استمرت على مدار 12 يوماً في مدينة ميونيخ، حيث يتوجه إلى مدينة ملقا الإسبانية لخوض المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد، وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ويتخللها خوض عدد من المباريات التجريبية.

على جانب آخر، التحق خالد سبيل بمعسكر الإعداد الخارجي، بعدما تخلف عن المرحلة الأولى، والتي أقيمت في دبي قبل السفر، حيث أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة بقوه مع الفريق في المراحل المتبقية من فترة الإعداد، وهو ما يمثل إضافة قوية لصفوف «الإمبراطور».