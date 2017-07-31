إيليتس وهوجان في نهائي سلة «الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)

يلتقي في السابعة مساء الجمعة المقبل فريقا إيليتس وهوجان في نهائي بطولة كرة السلة لمبادرة الروح الإيجابية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي.

وتأهل فريقا إيليتس وهوجان إلى المباراة النهائية بعد فوزهما في مباريات نصف النهائي على فريق هوبر فور إيفر بنتيجة 37 - 26، وإيليتس على فريق باور بنتيجة 36 – 28 على التوالي.

وشارك في البطولة ثمانية فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتأهل الفريقان الفائزان بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، حيث التقى متصدر كل مجموعة مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأخرى، ومن ثم تجمع المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين.

وتقام فعاليات بطولة الكرة الطائرة يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل في حديقة مردف، وتبدأ المرحلة الثانية من فعاليات المبادرة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر وتقام في منطقة المحيصنة الثانية، فيما تقام المرحلة الثالثة من المبادرة في منطقة البرشاء الأولى وتنطلق بداية ديسمبر وتستمر حتى 28 فبراير 2018، وتبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة في منطقة القوز الصناعية الأولى وتنطلق مطلع مارس 2018 وتختتم في نهاية مايو 2018.

وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت في منطقة مردف 29 مايو الماضي، حيث تم تنظيم بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة ثلاثيات كرة السلة في حديقة أب تاون وحديقة مردف، وحظيت الفعاليتان بحضور جماهيري كبير، وحرص الجمهور على الحضور ومتابعة المنافسات، والوجود للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والمبادرات التوعوية التي تقيمها الدوائر والمؤسسات المشاركة، كما استمرت شرطة دبي في تنظيم تدريبات للصغار في الفنون القتالية، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الأطفال والناشئين، وتستمر الفعاليات في منطقة مردف حتى 25 أغسطس المقبل.