العطاس مساعداً لمدرب «طائرة بني ياس»

أسامة أحمد (دبي)

علمت «الاتحاد» أن شركة بني ياس للألعاب الرياضية أسندت مهمة مساعد مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة إلى المواطن محسن العطاس، للعمل ضمن الطاقم الفني الجديد الذي يقوده المصري محمد اللقاني مدرب منتخب السعودية للشباب، الذي تم التعاقد معه بديلاً للكوري آن.

وسبق للقاني أن قاد «السماوي» إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2006 وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد 2008، فيما تفاضل الشركة بين برازيلي وكوبي للتعاقد مع أحدهما بديلاً للصربي تومي للظهور مع الفريق في الموسم الجديد، حيث تتجه البوصلة إلى المدرسة الكوبية.

ويصل مدرب بني ياس الجديد إلى أبوظبي 7 أغسطس لقيادة تحضيرات الفريق بعد انتهائه من مهمته الحالية مع منتخب ناشئي السعودية الذي يشارك في البطولة العربية المقامة بالأردن.

جدير بالذكر، أن «السماوي» كان قد فاز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة «باكورة» مسابقات الموسم المنصرم، وتسعى شركة بني ياس للألعاب الرياضية لتوفير عوامل النجاح للجهاز الفني الجديد للمحافظة على المكتسبات التي ظلت تحققها الطائرة، ما يضاعف مسؤولية كل منتسب لها للسير على الدرب نفسه. من ناحية أخرى، يصل الأرجنتيني جورج كونستراسي، مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين، إلى «دار الزين» اليوم لقيادة «الزعيم» في الموسم الجديد، بعد أن تم التعاقد معه بدلاً عن المصري أحمد مصطفى، حيث يدشن الفريق تدريباته للموسم المقبل مساء غد، فيما يصل اللاعب الصربي فلادمير الذي تم تجديد الثقة فيه لموسم جديد اليوم أيضاً. جدير بالذكر، أن مدرب العين الجديد سيطلع على استراتيجية الموسم من شركة العين للألعاب الرياضية والتي ستحدد للمدرب في اجتماعه الأول أبرز ملامح طموحات الفريق، خصوصاً أن النادي يسعى إلى البناء وضخ دماء جديدة في الموسم المقبل، على أن يقطف في الموسم الذي يليه ثمار ذلك، خصوصاً أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح.

وتشهد القلعة البنفسجية الاعتماد على المدرسة العيناوية في تدعيم الفريق الأول من لاعبي المراحل السنية وفق النهج المرسوم في الموسم الجديد، وسيتم تصعيد عدد من لاعبي الشباب إلى الفريق الأول في انتظار المدرب الجديد لتحديدهم من أجل الوجود في التجمع الأول.