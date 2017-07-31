مدينة دبي الرياضية تطلق فريقاً جديداً للرجبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت مدينة دبي الرياضية فريقاً جديداً للرجبي «إيجيلز دي إس سي» يقوده المجتمع المحلي يهدف إلى استقطاب الفتيان والفتيات من مختلف الأعمار والقدرات لتطوير مهاراتهم في الرجبي، استعداداً لبطولة موسم 2017-2018. يضم «إيجيل دي إس سي» فئات متنوعة للذكور والإناث، ومنها فئة الصغار وفئة الشباب وفئة الكبار، ويشارك إيجيل دي إس سي في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد.

ويتولى سون كاري، اللاعب الدولي في المنتخب، مهمة الإشراف على الفريق الجديد الذي يتخذ من ملاعب مدينة دبي الرياضية مركزاً له، بينما يتولى بات بينسون، صفة استشارية لضمان الانتقال السلس للخبرة الفنية لأعضاء الفريق ويتمتع بينستون بتاريخ حافل في الرجبي، إذ أنه اللاعب الدولي السابق للمنتخب الإيرلندي تحت 19 سنة ولاعب المنتخب البريطاني «إس سيفين» ولاعب نادي «ورسستر واريورس»، بينما يتولى جوش أيفيس، اللاعب الدولي في منتخب الإمارات قيادة الفريق والعمل على تطوير لاعبيه للوصول بهم إلى مستويات مميزة ومتقدمة.