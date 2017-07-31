فيصل الكتبي يحلق بفضية الوزن المفتوح للجو جيتسو

وركسلاف (الاتحاد)

واصل بطلنا العالمي للجو جيتسو فيصل الكتبي تحقيق الإنجازات في بطولة الألعاب العالمية المقامة في مدينة وركسلاف ببولندا، وأضاف ميدالية فضية مساء أمس الأول في الوزن المفتوح، بجانب الذهبية التي حققها الجمعة في وزن 94 كجم، وبذلك تكون حصيلة مشاركة فيصل الكتبي ذهبية وفضية في البطولة نفسها التي حمل فيها علم الإمارات خلال حفل الافتتاح 20 يوليو الماضي.

تجاوز فيصل الدور التمهيدي تلقائياً بعد انسحاب هيروتشي كوراوكا بطل اليابان، وتأهل إلى ربع النهائي للقاء فلوران مينجي بطل بلجيكا وتغلب عليه بنتيجة 3 /‏‏‏ صفر. وفي نصف النهائي واجه فيصل الكتبي سيف الدين حومين بطل المغرب، وفاز عليه بنتيجة 2 /‏‏‏ صفر، ليتأهل إلى النهائي ويلاقي كريستوف سوكز بطل المجر، الذي تغلب على فيصل بنتيجة 2 /‏‏‏ صفر، ليكتفي بطلنا العالمي بالفضية في الوزن المفتوح.

وأجرى عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اتصالاً هاتفياً مع فيصل الكتبي أمس هنأه خلاله على الإنجاز، وأشاد بالمستوى العالي الذي ظهر عليه، وأكد أن الحصول على الذهبية والفضية في الألعاب العالمية خطوة مهمة يجب استثمارها في تحقيق إنجازات إضافية بـ «آسيوية فيتنام»، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات، و«عالمية أبوظبي»، بالإضافة إلى الهدف الأساسي المتمثل في آسياد جاكرتا التي تقام صيف 2018.

وأشاد الهاشمي بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الجو جيتسو من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا الدعم مع توجيهات سموه وراء الإنجازات التي تحققها الجو جيتسو في كل المحافل القارية والعالمية، وعادت البعثة إلى أبوظبي أمس، بعد انتهاء فعاليات البطولة.