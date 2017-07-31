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«تحدي النخبة» يتجدد في الجولة الرابعة اليوم

10 خيول تتنافس على كأس رئيس الدولة في بلجيكا
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تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017

أوستند (الاتحاد)

يستضيف مضمار «ولينجتون» في أوستند بمملكة بلجيكا اليوم، سباق المحطة الأوروبية الثالثة والجولة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسخته الـ 24.

وتقام سلسلة السباقات برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك انطلاقاً من مساعي الدعم المتواصل لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويتجدد تحدي نخبة الخيول العربية الأصيلة في المحطة الرابعة والثالثة أوروبي، بعد الانطلاقة من مصر، وبعدها فرنسا، وتلتها ميلان ومن ثم بلجيكا، ليتبقى ثلاث جولات مهمة في هولندا وأميركا، ومن ثم الجولة الختامية في المملكة المغربية.

ويقام السباق لمسافة 1600 متر جروب «3» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية الأصيلة القوية في بلجيكا وأوروبا، والتي تمثل مرابط الخيل العريقة، بمجموع جوائز 30 ألف يورو.

كما يشهد السباق وجوداً لافتاً ومميزاً للخيول العربية الأصيلة الحائزة على عدة ألقاب في السباقات العالمية، وتسعى لتسجيل اسمها في قائمة الشرف، كما تحظى بمتابعة جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول العربية في بلجيكا والذي يقام على الأرضية العشبية، ويستأثر السباق باهتمام إعلامي كبير، كما يحظى باهتمام كبير من ملاك الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، باعتباره من أهم السباقات التي ترسخت في المضامير العريقة خلال السنوات الماضية. ... المزيد
     
 

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