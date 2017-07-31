10 خيول تتنافس على كأس رئيس الدولة في بلجيكا

أوستند (الاتحاد)

يستضيف مضمار «ولينجتون» في أوستند بمملكة بلجيكا اليوم، سباق المحطة الأوروبية الثالثة والجولة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسخته الـ 24.

وتقام سلسلة السباقات برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك انطلاقاً من مساعي الدعم المتواصل لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويتجدد تحدي نخبة الخيول العربية الأصيلة في المحطة الرابعة والثالثة أوروبي، بعد الانطلاقة من مصر، وبعدها فرنسا، وتلتها ميلان ومن ثم بلجيكا، ليتبقى ثلاث جولات مهمة في هولندا وأميركا، ومن ثم الجولة الختامية في المملكة المغربية.

ويقام السباق لمسافة 1600 متر جروب «3» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية الأصيلة القوية في بلجيكا وأوروبا، والتي تمثل مرابط الخيل العريقة، بمجموع جوائز 30 ألف يورو.