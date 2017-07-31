«لايتنج بولت» ينتزع سباق شادويل دبي الدولي للخيول العربية

نيوبري (الاتحاد)

بحضور ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، شهد مضمار نيوبري في المملكة المتحدة يوم أمس انطلاق فعاليات سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة في نسخته الـ36، كما شهد السباق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسليمان المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

وفي كبرى المفاجآت، انتزع الجواد غير المرشح «لايتنج بولت» لال وترلاند وبإشراف المدربة الهولندية كارين فان دين بوس وبقيادة اوليفييه بيلييه، الفوز في الشوط الرئيس على لقب شادويل دبي انترناشونال ستيكس لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 58 ألف جنيه إسترليني، وجاء فوز «لايتنج بولت» البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «منجز» بفارق نصف طول، مسجلاً زمناً قدره 2:24:55 دقيقة.

وفي افتتاح الحفل، حلق الجواد «شيك روك» لمزرعة عذبة بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة تاج اوشي، بلقب طيران الإمارات بريمير للتكافؤ لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف جنيه إسترليني والذي أقيم في الشوط الأول، وتفوق البطل بفارق طولين عن «زين انكور سنتورين» لزين اريبيان ستد، بإشراف بي جي همرسلي وقيادة دي تيرنر، فيما حل في المركز الثالث «الرزين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف فيليب كولنجتون وبقيادة دين اونيل، وسجل البطل 1:59:53 دقيقة.

وخطف الجواد الهولندي «برونتو» للمالك والمدرب جي تي زوتليف بقيادة بات دوبس المركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على لقب سباق بنك الإمارات دبي الوطني والبالغ إجمالي جوائزه المالية 10 ألف جنيه إسترليني، وجاء فوز «برونتو» مفاجئاً، حيث لم يكن من بين المرشحين، ولكن استفاد من الأرضية اللينة جراء هطول الأمطار بغزارة، ليتفوق بفارق نصف الطول عن «فؤاد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة جيم كرولي، وحل في المركز الثالث «ديفا» لنيكول ثورن وبإشراف فيليب كولنجتون وبقيادة ويل بيتيس، وسجل البطل زمناً قدره 2:28:67 دقيقة.