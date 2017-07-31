نقابة المحامين تدين اعتداءات الانقلابيين

عدن (الاتحاد)

أدانت نقابة المحامين اليمنيين الاعتداءات المتواصلة التي تمارسها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بحق المحامين وذويهم، واصفة هذه الانتهاكات بالجرائم التي لا يمكن السكوت عنها.

وأوضح بيان صادر عن نقابة المحامين في الحديدة، استنكارهم لما تعرض له المحامي علي الحسني في مديرية باجل قبل أيام على يد ميليشيات الانقلاب في المديرية واستهدافه وأسرته أثناء مرورهم في طريق عام. ووصفت النقابة في بيانها الواقعة بـ «الإجرامية»، وأن مثل هذه الوقائع تكررت ضد المحامين في الحديدة وأسرهم وأطفالهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني الوقوف بحزم وصرامة للحد من هذه الانتهاكات وفضح الجناة. ودعت النقابة إلى التفاعل مع كل الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها في حال عدم استجابة سلطات الانقلاب ضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء.