رفض استئناف جندي إسرائيلي أجهز على جريح فلسطيني



تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 تل أبيب (وكالات) رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمس الاستئناف الذي قدمه الجندي الإسرائيلي «اليؤور أزاريا» الذي أجهز على الفتى الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وهو مصاب وملقى على أرض الخليل؛ بحجة محاولته طعن جنود من قوات الاحتلال التي كان الجندي القاتل من ضمنها. وثبتت المحكمة التي رفضت كل ادعاءات الجندي القائلة إنه شعر بالخطر على حياته وأنه تصرف وفقا لتعليمات وقف إطلاق النار، الحكم السابق الصادر بحقه والقاضي بسجنه فعليا لمدة 18 شهرا. وذكرت التقارير أن القضاة العسكريين رفضوا أيضا التماسا قدمه الادعاء العسكري لزيادة العقوبة على الجندي ايلور عزريا. وصور ناشط عزريا يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.