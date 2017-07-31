محمد بن سلمان يستقبل الصدر

بغداد (الاتحاد)

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء أمس، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الذي وصل السعودية تلبية لدعوة رسمية.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان مصدر خاص من مكتب الصدر أكد أن «زعيم التيار، توجه لزيارة المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية منها».

يذكر أن الصدر دعا في 15 مايو الماضي، السعودية وإيران إلى التهدئة، وبدء حوار «جاد» لاحتواء ما قال إنها «حرب طائفية» في المنطقة.

وأضاف: «استبشرنا خيرا فيما وجدنا انفراجا ايجابيا في العلاقات السعودية العراقية». وطالب الجميع بضبط النفس وترك التصعيد جانبا.