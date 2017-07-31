الرئيس الصيني: نحتاج جيشاً قادراً على هزيمة «الأعداء كافة»

بكين (أ ف ب)

شدد الرئيس الصيني شي جينبينج على الحاجة لبناء جيش «بمستوى عالمي» قادر على «هزيمة الأعداء الغزاة كافة»، في كلمته خلال عرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الأحمر. ومنذ توليه الحكم في عام 2012، نادى شي ببناء جيش أقوى وعلى أهبة الاستعداد للقتال، في حين يقود الجهود لحصر سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم على جيش التحرير الشعبي الذي يطلق عليه كذلك «الجيش الأحمر»، وهو أكبر جيش في العالم.

وشارك في العرض 12 ألف عسكري ونحو 700 طائرة وقطعة عسكرية من المعدات الأرضية. وأقيم العرض، الذي لم يُعلن عنه حتى مساء السبت، في قاعدة تشوريخه في منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال البلاد. وقال شي فيما كان يرتدي بزة عسكرية مموهة «العالم بأسره لا يعيش بحالة سلام. يجب حماية السلام».

وتابع «اليوم نحن أقرب من أي وقت مضى لهدف التجديد الأعظم للأمة الصينية، ونحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى في التاريخ لبناء جيش شعبي قوي».

وأمر شي الجيش بـ«الالتزام بشكل ثابت بالقيادة المطلقة للحزب»، مضيفاً أن عليه «السير إلى حيث يشير الحزب».