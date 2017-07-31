باكستان تنتخب رئيساً جديداً للوزراء الثلاثاء

إسلام أباد (أ ف ب)

يجتمع البرلمان الباكستاني غدا الثلاثاء لانتخاب رئيس وزراء جديد بعد قرار المحكمة العليا بالبلاد إقالة نواز شريف المتورط في قضية فساد.

وسمى الحزب الحاكم شقيق شريف الأصغر شهباز خليفه له، لكن ينبغي عليه أولاً الفوز بمقعد شريف الشاغر في البرلمان.

وسمى حزب الرابطة الإسلامية لباكستان-نواز، الذي يحظى بأغلبية البرلمان المؤلف من 342 مقعداً، وزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيساً للوزراء بشكل مؤقت. وأعلنت المحكمة العليا الجمعة أن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد «لم يعد يتمتع بالأهلية»، ما يعني تنحيته قبل أن ينهي فترته الثالثة على رأس الحكومة.

وتأتي الاتهامات إثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف، وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن. ويتولى شهباز منصب كبير وزراء ولاية البنجاب كما أنه عضو في مجلس الولاية، ولذلك يجب انتخابه للبرلمان الوطني قبل أن يصبح رئيساً جديداً للوزراء.

ويتوقع أن يوافق البرلمان على تولي عباسي منصب رئيس الوزراء المؤقت نظراً لأن حزب الرابطة الاسلامية لباكستان-نواز يحظى بأغلبية البرلمان المؤلف من 342 مقعداً.

ومع توالي مزاعم الفساد التي تضرب أسرة شريف النافذة في الحياة السياسية بالبلاد خلال العقود الثلاثة الفائتة، يسعى خان لاعب الكريكيت الذي تحول للسياسة، للفوز بدعم لحزبه «طريق الإنصاف». واعتمد الحزب كثيراً على الترويج لنفسه من خلال قضية مكافحة الفساد بالبلاد، ويتوقع أن ينضم الآلاف لما يطلق عليه «تجمع عيد الشكر». لكن خان نفسه يواجه اتهامات بالكسب غير المشروع في قضية تنظرها المحكمة.