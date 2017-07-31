كوريا الشمالية: التجربة الباليستية «تحذير» لواشنطن

سيؤول (أ ف ب)

أعلنت كوريا الشمالية أمس أن تجربتها الأخيرة لصاروخ بالستي عابر للقارات كانت بمثابة «تحذير» للولايات المتحدة بسبب مساعيها لفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج، وهددت بالرد على أي ضربة في حال استفزتها واشنطن عسكرياً. وكرد على بيونج يانج، أجرت القوات الأميركية تجربة ناجحة أمس لمنظومة «ثاد» لاعتراض الصواريخ.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها الثانية على صاروخ بالستي عابر للقارات الجمعة الماضي وتباهى الزعيم كيم-جونج-اون بقدرة البلاد على ضرب «الأراضي الأميركية».

وأثارت التجربة قلقاً دولياً ووفرت «المزيد من الذرائع» لكوريا الشمالية لمواصلة برامجها للأسلحة، بحسب بيان لوزارة خارجية بيونج يانج نشرته وكالة الأنباء الحكومية.

وأفاد البيان أن «تجربة الصاروخ البالستي العابر للقارات هدفه هذه المرة إرسال تحذير صارم للولايات المتحدة التي تطلق التصريحات غير المنطقية وحملة محمومة لفرض عقوبات وضغوط على كوريا الشمالية».