أستراليا: إحباط مؤامرة إرهابية لإسقاط طائرة ركاب

سيدني (وكالات)

أعلنت السلطات الأسترالية أمس أنها أحبطت «مؤامرة إرهابية» كانت تهدف إلى إسقاط طائرة باستخدام قنبلة يدوية الصنع، مشيرة إلى اعتقال أربعة أشخاص في مداهمات في أنحاء سيدني.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول إن الخطة بدت «مدروسة بشكل واسع» وليست عملية خطط لها شخص واحد، فيما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات المحلية والدولية الرئيسة في أنحاء البلاد.

وقال تورنبول للصحفيين «أستطيع إبلاغكم أنّه جرت الليلة الماضية عمليّة كبيرة لمكافحة الإرهاب من أجل إحباط مؤامرة إرهابيّة كانت تهدف إلى إسقاط طائرة». وأضاف «إنّ التهديد الإرهابي حقيقي جداً»، مشدّداً على أنّ «الجهود التي بُذلت خلال الليل كانت فعالة جداً، لكن هناك المزيد من العمل الواجب إتمامه».

ولم يحدد المسؤولون ما إذا كان المخطط الذي أعلن عنه يستهدف رحلة داخلية أو دولية، ولكن صحيفة «دايلي تليجراف» الصادرة في سيدني، ذكرت أنه كان سيستهدف رحلة داخلية. من جهته، أفاد مفوّض الشرطة الاتحاديّة الأسترالية أندرو كولفن عن اعتقال أربعة رجال في سلسلة عمليات دهم في سيدني، وأشار إلى أنّ الشرطة لم تحصل بعد على قدر كاف من المعلومات بشأن الهجوم الذي كان مخططاً له أو موقعه أو توقيته.