أربيل، أنقرة (وكالات)
نفى بختيار دوكان مسؤول الإعلام في حزب العمال الكردستاني بإقليم كردستان العراق أمس، أن يكون القصف التركي لمناطق شمال محافظة دهوك العراقية قد تسبب بأضرار بشرية.
وقال دوكان، إن الطائرات التركية قصفت يوم أمس مناطق زاب ومتين شمال محافظة دهوك التي تقع شمال الموصل، مضيفاً أن تلك الغارات لم تتسبب في أي خسائر بشرية بين صفوف مسلحيهم، غير أنها ألحقت أضراراً مادية قليلة.
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وأفادت الوكالة بأن القوات المسلحة التركية شنت أمس الأول، عملية ضد مخابئ المنظمة في منطقة «فاراشين» بريف قضاء «بيت الشباب»، شمال شرق ولاية شرناق، مما أسفر عن مقتل 9 من عناصر الحزب.