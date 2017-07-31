أربيل، أنقرة (وكالات)

نفى بختيار دوكان مسؤول الإعلام في حزب العمال الكردستاني بإقليم كردستان العراق أمس، أن يكون القصف التركي لمناطق شمال محافظة دهوك العراقية قد تسبب بأضرار بشرية.

وقال دوكان، إن الطائرات التركية قصفت يوم أمس مناطق زاب ومتين شمال محافظة دهوك التي تقع شمال الموصل، مضيفاً أن تلك الغارات لم تتسبب في أي خسائر بشرية بين صفوف مسلحيهم، غير أنها ألحقت أضراراً مادية قليلة.

وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت في وقت سابق أمس، أن مقاتلات تركية أغارت على مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقتي زاب ومتين شمال دهوك دمرت خلالها ثلاثة مواقع أسلحة ومغارتين، وقتلت ثلاثة أشخاص، كما نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن القوات المسلحة التركية شنت أمس الأول، عملية ضد مخابئ المنظمة في منطقة «فاراشين» بريف قضاء «بيت الشباب»، شمال شرق ولاية شرناق، مما أسفر عن مقتل 9 من عناصر الحزب.