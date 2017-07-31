التركمان يطالبون بمقاضاة محافظ كركوك وأزمة «الاستفتاء» تتفاعل

بغداد (الاتحاد)

طالب النائب عن المكون التركماني في مجلس النواب العراقي جاسم محمد جعفر أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإحالة محافظ كركوك نجم الدين كريم إلى القضاء، لسعيه إلى إقناع الاتحاد الأوروبي وأميركا «بانفصال الكرد»، مما يخالف الدستور العراقي الذي أعطى كركوك وضعاً خاصاً خاضعاً لحكومة المركز، معتبراً أن كركوك جزء لا يتجزأ من العراق. فيما تفاعلت قضية الاستفتاء على الاستقلال الذي يزمع إقليم كردستان العراق إجراؤه، حيث رفضت أحزاب كردية بكركوك بقاء المحافظة على وضعها الحالي في الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال البياتي، إن «على العبادي محاسبة محافظ كركوك لمرافقته مسعود بارزاني إلى الاتحاد الأوروبي، ومسرور البارزاني إلى أميركا، من دون موافقة حكومة بغداد، لإقناعهم بانفصال الكرد عن العراق».

وبين أن «كركوك جزء لا يتجزأ من العراق، ومنطقة متنازع عليها، ولا يحق للمحافظ التحدث بالسياسة الخارجية العراقية، والأمر موكول للحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية». وأضاف البياتي أن «على رئيس الوزراء إحالة كريم إلى القضاء ومحاسبته لمخالفته الدستور والقوانين العراقية».

وفي شأن متصل، قال مسؤول تنظيمات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك آسو مامند «نطالب بإجراء انتخابات محلية في كركوك أسوة بالمحافظات الأخرى، لكن دون فرض قيود وشروط لا تراعي الوضع الخاص للمحافظة، خاصة أن كركوك حرمت من هذه الانتخابات في الدورات السابقة».

وأكد مامند أن البرلمان العراقي يناقش حالياً قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأن الأحزاب الكردية اتفقت على أن تنتظر ما ستفضي إليه جلسات نواب كركوك في البرلمان من الكرد والعرب والتركمان، ونأمل أن يخرجوا بصيغة توافقية، لكننا نرفض بقاء كركوك على وضعها الحالي في الانتخابات المحلية المقبلة لأن ذلك يعد تكبيلاً لصلاحيات المجلس الجديد، خاصة فيما يتعلق بقرار الاستفتاء أو تقرير المصير بالبقاء مع بغداد أو الانضمام إلى كردستان».

من جانبه أكد ملا بختيار المسؤول بالهيئة العاملة للمكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني، أن إقليم كردستان العراق سيطالب بتطبيق (المادة 140) من الدستور، في حال لم ينجح في إجراء الاستفتاء على الاستقلال.

وحول تأثير دول الجوار على الاستفتاء وخاصة إيران، قال بختيار «إن الإيرانيين أعربوا بشكل رسمي رفضهم للاستفتاء». يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي رفضا الاستفتاء ودعيا إلى وحدة العراق، كما أعلنت الولايات المتحدة أنها مع «عراق موحد».