قوات الأسد تستهدف «عين ترما».. ومقتل 6 مدنيين بقصف التحالف البوكمال

عواصم (وكالات)

استمرت الخروقات لاتفاق تخفيف التوتر في سوريا أمس، حيث استهدفت قوات النظام السوري مدينة عين ترما في الغوطة الشرقية لليوم الثاني على التوالي من جهة حي جوبر. وقتل 6 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح جراء غارة جوية شنتها طائرات التحالف الدولي على مستشفى عائشة في مدينة ألبوكمال بريف دير الزور الشرقي، كما قتل أحد المراسلين الحربيين لقناة «روسيا اليوم» وضابط في القوات الحكومية السورية بنيران تنظيم «داعش» بريف حمص الشرقي. في حين دخلت قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة المؤلفة من 17 شاحنة، إلى منطقة المرج الواقعة في الغوطة الشرقية. وذكر «الدفاع المدني» في ريف دمشق أن عين ترما تعرضت لقصف بأكثر من 20 صاروخا ليل السبت الأحد.

كما سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان خروقات متجددة للهدنة جنوب سوريا، وتحديداً في درعا، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي المعارضة على محاور في حي المنشية من جهة أخرى.

وفي مدينة ألبوكمال بريف دير الزور الشرقي، قتل 6 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، جراء غارة جوية شنتها طائرات التحالف الدولي على مستشفى عائشة في المدينة بحسب وكالة (سانا) السورية. وتعد هذه الغارة الرابعة التي يشنها التحالف الدولي على ريف دير الزور خلال الشهر الحالي.

وفي ريف حمص الشرقي، قتل أحد المراسلين الحربيين لقناة «روسيا اليوم» وضابط في القوات الحكومية السورية أمس، بنيران تنظيم «داعش». وقال مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية، إن «داعش» قصف بصاروخ مكان تجمع عدد من الإعلاميين والضباط السوريين في محيط قرية البغيلية شرق حمص.

وذكر أن الشظايا المتطايرة من الصاروخ أودت بحياة كل من الصحفي خالد الخطيب مراسل قناة (آر تي) الروسية العربية، وضابط من القوات الحكومية برتبة عميد، إضافة إلى إصابة مصور القناة وضابط سوري برتبة نقيب.

إلى ذلك، قال المرصد إن قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت متوقفة للتفتيش عند مخيم الوافدين المحاذي لغوطة دمشق الشرقية، والمؤلفة من 17 شاحنة، دخلت أمس، إلى منطقة المرج بالغوطة التي يسيطر عليها «جيش الإسلام».

وأوضح أن القافلة كانت تخضع للتفتيش ضمن عدد من الشاحنات المقدمة من دول عدة، في منطقة مخيم الوافدين المحاذية للغوطة الشرقية، والتي يتواجد فيها عناصر من القوات الروسية وتسيطر عليها قوات النظام.