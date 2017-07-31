بيروت (وكالات)

انتهت أمس، عملية تبادل الجثامين بين ميليشيات «حزب الله» و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا)، التي تمت عند حاجز الجيش اللبناني بين بلدتي اللبوة وعرسال، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار على الحدود السورية اللبنانية، فيما أكد مصدر أمني في لبنان أن 8 آلاف شخص سجلوا أسماءهم ليغادروا المنطقة الحدودية اللبنانية قرب بلدة عرسال متجهين إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا في إطار الاتفاق المحلي لوقف إطلاق النار.

وأعلن «الإعلام الحربي» التابع لحزب الله أمس، عن «بدء تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حزب الله وجبهة النصرة برعاية الأمن العام اللبناني». وأوضحت المصادر أن عدد جثامين قتلى ميليشيات حزب الله 4 وليس 5 قتلى.

وذكر إعلام ميليشيات «حزب الله» أن «الجثمان الخامس لمقاتل حزب الله موجود لدى جهة غير جبهة النصرة». وأوضح «يتم تجميع جثث قتلى النصرة وعددها 9 لتسليمها للأمن العام اللبناني، في مقابل تسليم رفات قتلى حزب الله»

وأنهى الاتفاق الذي أعلنت عنه مديرية الأمن العام في لبنان في 27 يوليو، العملية العسكرية التي بدأها «حزب الله» اللبناني ضد «جبهة فتح الشام» في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سوريا. وتمكن «حزب الله» من حصر مقاتلي «النصرة» في جيب صغير شرق عرسال عندما أعلن المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وأوضح إبراهيم أن الاتفاق يتضمن نقل مسلحين ونازحين سوريين إلى محافظة إدلب، على أن يتولى الصليب الأحمر اللبناني الأمور اللوجستية، لافتا إلى أنه «خلال أيام سيكون الاتفاق قد أنجز».

وفي السياق، قال مصدر أمني في لبنان أمس، إن نحو 8 آلاف شخص سجلوا أسماءهم ليغادروا المنطقة الحدودية اللبنانية قرب بلدة عرسال متجهين إلى إدلب، حيث يشمل وقف إطلاق النار الذي بدأ الخميس الماضي، رحيل جميع مقاتلي «النصرة» من المنطقة المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في المغادرة معهم من مخيمات اللاجئين في المنطقة.