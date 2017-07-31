العراق يعلن إحباط أخطر مخطط تفجيرات إرهابية

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

كشفت وزارة الداخلية العراقية أمس، عن إحباط أخطر مخطط إرهابي في تاريخ العراق، مشيرة إلى أن المخطط كان يستهدف مراقد الأئمة في النجف وكربلاء وسامراء، ومنزل المرجع الديني علي السيستاني. وقتلت القوات العراقية 15 عنصراً من تنظيم «داعش» غرب محافظة الأنبار، في حين يتوقع انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر غرب الموصل من سيطرة «داعش» قبل شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت خلية الصقور الاستخباراتية التابعة ل‍وزارة الداخلية العراقية أمس، أن المخطط كان يهدف إلى إذكاء «الصراع الطائفي» والتغطية على خسائر تنظيم «داعش».

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن رئيس خلية الصقور ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، أبو علي البصري قوله إن «تنظيم داعش، أعد ثلاث عمليات إرهابية منفصلة وبقيادات قادمة من خارج البلاد للاعتداء على مراقد الأئمة في كربلاء والنجف وسامراء، ومنزل المرجع الديني علي السيستاني ومسجد الكوفة والبصرة، بعدد من العجلات المفخخة وعشرات الانتحاريين من جنسيات مختلفة بالتعاون مع عصابات التهريب لتسهيل دخول الأسلحة والانتحاريين إلى داخل المحافظات المستهدفة». وأضاف البصري أن القوات المسلحة العراقية تمكنت من تنفيذ خطة استباقية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، باستخدام مقاتلات من نوع «F-16».

وتابع أنه تم تدمير سبعة أهداف كبيرة في مراكز تجمع الإرهابيين والعجلات المفخخة، في منطقة الميادين السورية وأطراف مدينة القائم، قبل انطلاقهم بساعات من تلك المضافات باتجاه أهدافهم في كربلاء والنجف وسامراء والكوفة والبصرة، وتم قتل العشرات من الإرهابيين.