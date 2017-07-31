مئات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية قوات الاحتلال

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين أمس المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من القوات الإسرائيلية الخاصة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أمس أن مجموعات متتالية وواسعة من المستوطنين اقتحمت الأقصى، وتجاوز عددهم الإجمالي 287 مستوطناً.

وأشارت إلى أن المستوطنين ينفذون جولات مشبوهة في المسجد، في الوقت الذي تصوّر فيه القوات الإسرائيلية المرافقة للمستوطنين، حرّاس المسجد، وتهددهم بالاعتقال والإبعاد عن المسجد في حال لم يبتعدوا عن المستوطنين المقتحمين للمسجد المبارك. واعتقلت قوات الاحتلال أحد موظفي لجنة الإعمار في المسجد الأقصى من محيط باب المجلس.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال 15 فلسطينياً في مداهمات واقتحامات شنّتها في أنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعتقل من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، مشيراً إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.