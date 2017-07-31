إرهابيون يقتلون 5 عناصر من قوات حفتر في درنة



تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 بنغازي ، الجزائر (وكالات) قتل 5 عناصر من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أمس في هجوم شنه إرهابيون شرق ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية. وقالت الوكالة، إن «المجموعات الإرهابية استهدفت ثلاث نقاط تابعة للقوات المسلحة الليبية» التابعة لحفتر جنوب مدينة درنة شرق البلاد. كما أصيب أربعة من عناصر القوات في الهجوم الذي شنه عناصر ما يسمى «مجلس شورى درنة والسبت قتل أحد عناصر القوات الموالية لحفتر أثناء محاولته إنقاذ قائد طائرة حربية سقطت في المنطقة نفسها. وقتل الطيار في تحطم الطائرة أثناء تنفيذه غارة على مواقع الإرهابيين بعد أصابتها بصاروخ.