ملك المغرب يشدد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

الرباط (وام)

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفواً عن 1178 شخصاً ممن حكمت عليهم مختلف محاكم المملكة، بينهم معتقلون في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة بالمغرب. وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن العفو الذي صدر بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، شمل ما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية أو التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن أو تحويل الإعدام إلى السجن المؤبد أو تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد، فضلاً عن العفو من عقوبتي الحبس والغرامة.

من جهة أخرى، أكد الملك المغربي محمد السادس أنه حان الوقت للتفعيل الكامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد أن الأحداث التي تعرفها بعض المناطق بالمملكة، أبانت عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية، حيث انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين. وأضاف في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب المغربي، مساء أمس الأول بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاعتلائه العرش، أن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية، مشدداً على أن تدبير الشأن العام ينبغي أن يظل بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة التي تسيء للعمل السياسي.

كما أعرب عن الأسف لاختباء الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولين وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، مشيراً إلى أن «ممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عدداً من المواطنين، خاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل».

وأشاد العاهل المغربي بنجاح بلاده في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، لكنه وصف برامج التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين بأنها لا تشرفه، وتبقى دون طموحه، لافتاً إلى أنه حان الوقت للتفعيل الكامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.