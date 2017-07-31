حضرموت: عازمون على اجتثاث الإرهاب من جذوره

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، عن عزمها على محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه من كافة مناطق المحافظة. وقال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، إن «الحرب على الإرهاب مفتوحة ولن تتوقف حتى اجتثاث هذه الآفة الدخيلة على المجتمع»، موضحا أن «هناك تضحيات كبيرة في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار وإعادة الأمن للمحافظة».

جاء ذلك خلال تدشين البرنامج التدريبي لقوات مكافحة الإرهاب. وأشار المحافظ إلى أن هناك شراكة بين المجتمع والسلطات المحلية والأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وأن هذه الشراكة أسهمت بشكل كبير في استتباب الأوضاع في مختلف المجالات.