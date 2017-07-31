الحكومة اليمنية تستنكر الهجوم الحوثي على ميناء المخا



تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 عدن (وكالات) استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية استهداف المليشيات الانقلابية لميناء المخا بواسطة «قارب مسير مفخخ بالمتفجرات». وجددت الوزارة في بيان لها مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط الجاد واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216 لإيقاف همجية وإجرام هذه المليشيات. وأكدت الوزارة في بيان لها إن «هذه التصرفات الجنونية والإجرامية التي تقوم بها المليشيات الانقلابية باستهداف مؤسسة خدمية كالميناء، ليس لها من هدف سوى الرغبة في نشر الخراب والدمار والقتل». وقالت الوزارة «إن المليشيات الانقلابية تسعى من عملها الإجرامي هذا إلى إيقاف العمل الجاري من أجل رفع جاهزية الميناء الذي يقوم بدور مهم في إيصال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى محافظة تعز وأجزاء كبيرة من مديريات محافظة الحديدة، غير عابئين بأرواح المواطنين الذين باتوا بين الموت بأسلحة المليشيات التي لا تتورع أن تجعل المواطنين دروعاً بشرية لها، أو تحاصرهم لقتلهم جوعاً ومرضاً».