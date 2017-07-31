انتشار أمني في أبين لمكافحة الجماعات الإرهابية

عدن (وكالات)

انتشرت أمس قوات أمنية في مدينة شقرة الساحلية شرق محافظة أبين، جنوب البلاد، في إطار الخطوات الرامية لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأفاد قائد قوات اللواء الأول دعم وإسناد، العميد منير اليافعي أن وحدات من اللواء انتشرت في أنحاء متفرقة من مدينة شقرة ونصبت عدداً من الحواجز التفتيشية في إطار الجهود الرامية لتأمين شقرة والتصدي للعناصر الإرهابية التي تحاول استغلال الفراغ الأمني للسيطرة على المدينة.

وأضاف أن هناك تنسيقاً مشتركاً مع قوات التحالف العربي بشأن الانتشار في المدينة والمنطقة وحفظ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع، داعياً المواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن والإبلاغ عن أي عناصر أو جماعات مشبوهة. وأوضح اليافعي «لن نسمح لعناصر الشر والإرهاب التي عاودت نشاطها من جديد في مناطق قريبة بالسيطرة على المدينة وسنعمل على حماية أهلنا المواطنين من هذه الجماعات الإجرامية».

وأكد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن الأهالي رحبوا بوصول القوات وأعلنوا تقديم الدعم والمساندة للجنود في تنفيذ مهامهم وأهدافهم والتصدي للعناصر الإرهابية التي تحاول العودة إلى شقرة والسيطرة عليها. وأضاف التنظيم عاد من جديد بعد أن تم طرده في العام الماضي من أبين ونشط خلال الفترة الماضية في مناطق واصلة بين شقرة وأحور وجبال موجان والمراقشة وسبق أن شن هجمات مباغتة على المدينة إلا أن القوات الأمنية تمكنت من التصدي لتلك العناصر وإفشال مخططاتها في السيطرة على المدينة.