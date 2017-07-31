«سامسونج» تواجه تحديات رغم الأرباح القياسية

سيؤول (أ ف ب)

تمكنت مجموعة «سامسونج الكترونيكس» من التعافي بسرعة بعد تخطيها مشكلة أجهزة «جالاكسي نوت» وقضية توقيف نائب رئيس المجموعة، إلا أن تحديات جديدة تلوح في الأفق من الشركات الصينية.

إلا أن المجموعة العائدة بقوة، تواجه سعي الصين إلى دخول مجال الأجهزة شبه الموصولة وبروز تساؤلات حول قيادة الشركة.

وفاجأت مجموعة «سامسونج» المراقبين هذا الأسبوع بإعلان أرباح فاقت التوقعات، بلغت 12,6 مليار دولار في الربع الثاني من 2017، بزيادة نسبتها 72,9% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

ويتوقع المحللون أن تعلن «آبل» في الأول من أغسطس المقبل أرباحاً بقيمة 10,6 مليار دولار.

وعزت المجموعة أرباحها إلى مبيعات هاتفها الجديد «إس 8» والطلب الكبير على شرائح الذاكرة التي تنتجها.

إلا أن النجاح الأخير للمجموعة المبني على قطاع الأجهزة شبه الموصولة سيواجه تحديات متزايدة بحسب خبراء، مع الصعود السريع للمنافسة الصينية التي تنفق مليارات الدولارات للسيطرة على قطاع شرائح الذاكرة.