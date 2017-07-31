قلق دولي من رقابة الصين لاستيراد النفايات

باريس (أ ف ب)

تنوي الصين منع استيراد بعض أنواع النفايات ما أثار قلق الأطراف الفاعلة في هذا القطاع في دول عدة.

ففي 18 يوليو، أبلغت الصين منظمة التجارة العالمية نيتها منع دخول أراضيها لـ 24 فئة من النفايات الصلبة، بعضها بلاستيكي وورقي ونسيجي.

وستبدأ وزارة البيئة الصينية تنفيذ هذا القرار قبل حلول نهاية العام الجاري.

وأوضحت وزارة البيئة الصينية لمنظمة التجارة العالمية «لاحظنا أن كميات كبيرة من النفايات السيئة والخطرة تخلط مع النفايات الصلبة، وهذا يلوث البيئة في الصين بشكل خطير». وتنوي البلاد تحسين نوعية النفايات التي تدخل أراضيها وتفضيل المفرزة والمعالجة بشكل جيد. واعتبر المكتب الدولي لإعادة التدوير، أنه إذا تم اعتماد هذا القرار «سيكون له تأثير مهم على الصناعة العالمية لإعادة التدوير».

وأوضح داميان دوسو الباحث في «جرانثام ريسيرتش إنستيتوت أون كلايميت تشينج» أن «الصين تستورد أكثر من 50% من صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات». ومع إغلاق السوق الصينية، تخشى هذه الأوساط إغراق دول المنشأ بكميات هائلة من النفايات الواجب إعادة تدويرها.