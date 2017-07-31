«بنك المشرق» يطلق محفظة رقمية للهاتف المتحرك

دبي (الاتحاد)

أطلق بنك المشرق «Mashreq Pay»، وهي محفظة رقمية لأجهزة الهاتف المتحرك تعتبر الأفضل من نوعها في تسديد الدفعات، إضافة إلى توفير امتيازات ضمن برنامج الولاء. وتتميز المحفظة الجديدة بإمكانية استخدامها في أي مكان في العالم، يتم فيه قبول البطاقات، وأجهزة الدفع تتميز بخاصية الاتصال قريب المدى.

منذ إطلاق المشرق في العام 2014 ملصق «Tap N Go»، أول آلية للدفع باستخدام الهاتف الذكي، عزز المشرق موقعه الريادي في مجال الابتكار، والدفعات الإلكترونية، واليوم يفتخر المشرق بتقديم محفظة الهاتف المتحرك الأكثر تقدماً بخصائص تطرح للمرة الأولى في قطاع الخدمات المصرفية. تتيح لعملاء المشرق الدفع بالبطاقة، وهي متوفرة على أجهزة أندرويد مع مزايا فريدة من نوعها والأفضل في فئة برامج الولاء، والتي تعمل بشكل مرن في المنافذ التجارية المحلية والعالمية.

وقال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: «يمثل إطلاق خدمة MashreqPay علامة فارقة في الحلول المبتكرة التي يطرحها المشرق، والتي تتضمن السحب النقدي بلا بطاقة.