460 مليون درهم إيرادات «أركان» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت أركان لمواد البناء نمواً ملحوظاً بمعدل 12.7% في إيراداتها لتصل إلى 460 مليون درهم في النصف الأول من 2017 مقارنة ب 411 مليون درهم لنظيرتها من السنة المنصرمة 2016 ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في حجم المبيعات في كل من منتجات الإسمنت والطابوق، إضافة إلى المونة الجافة مع وصول الطاقة التشغيلية لمصنع المونة الجافة أقصاها، بحسب بيان أمس.

وسجلت الشركة أرباحاً تقدر ب25 مليون درهم عن طريق تطويرها المستمر لفاعلية عملياتها وتخفيض تكاليفها مما ساهم للحد نسبياً من أثر الزيادة في تكلفة الغاز والكهرباء والبالغة 35 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 من ناحية والانخفاض الملحوظ في أسعار المبيعات على نطاق جميع منتجات الشركة من ناحية أخرى. ومقارنة بأرباح 40 مليون درهم لنفس الفترة من 2016.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة «أركان»: «مواكبتنا السريعة بتخطي التغييرات في السوق مع استمرارية تطوير الأداء في عملياتنا أدى إلى تحقيق الأرباح على الرغم من الزيادة في أسعار الطاقة. وإننا نرى تعافياً في أسواق مواد البناء الأساسية مع بوادر في ازدياد الأسعار والذي يبشر بزيادة أرباحنا في النصف الثاني من السنة الحالية وامتداداً إلى سنة 2018».