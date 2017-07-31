1.3% انخفاضاً في مؤشر «أصحاب الثروات»

أبوظبي (الاتحاد)

انخفض مؤشر انطباع أصحاب الثروات لبنك أبوظبي الأول بنسبة 1.3% عند 1040.66 في يوليو من العام الجاري مقارنة مع 1054.52 في يونيو الماضي. وتعود نتائج المؤشر ليوليو إلى مجموعة عوامل تشمل انخفاض التضخم الناجم عن الانخفاض في أسعار العقارات والاتصالات ومجالَي الترفيه والثقافة.

في المقابل، ارتفاع مؤشر «مدراء المشتريات» نتيجة للزيادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، ما يشير إلى تحسن في التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات. في الوقت نفسه، أثر انخفاض نمو القروض وأسعار النفط والسياحة سلباً على نتائج «مؤشر انطباع أصحاب الثروات»، إلى جانب توخي الحذر من قبل بعض المستثمرين من الأفراد.

ووفقاً لأعضاء مجلس «مؤشر انطباع أصحاب الثروات»، فإن حركة أسعار النفط والوضع السياسي العالمي يعدان من أهم العوامل التي تؤثر على اقتصاد دولة الإمارات. وكشف المؤشر إلى أن أعضاء المجلس ما زالوا محافظين على نظرتهم التفاؤلية تجاه الاقتصاد الإماراتي، إلا أنهم يتعاملون بحذر عندما يتعلق الأمر باستثماراتهم الشخصية.

وتم إطلاق «مؤشر انطباع أصحاب الثروات»، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شهر يناير 2017، بالتعاون مع شركة إيبسوس للدراسات والبحوث وشركة جنرالي للتأمين، وذلك بهدف قياس الانطباع السائد لدى المستثمرين الأثرياء في سوق الإمارات من منظورهم الشخصي والعملي، ويمثل مؤشراً لانطباعهم العام عن السوق بناءً على العوامل الأساسية والاقتصادية الراهنة.

واستندت نتيجة المؤشر إلى وجهات نظر لجنة تضم نخبة من رواد الفكر في هذا المجال، ويشكلون مجلس «مؤشر انطباع أصحاب الثروات» الذي يتألف من الخبراء والأثرياء بنسبة (60%). واعتمدت الدراسة على ثلاثة مجالات رئيسية شملت: التفاؤل الذي يشهده سوق الإمارات، توقعات النمو في المجالات ذات العلاقة، والخيارات الاستثمارية الشخصية. وتجمع هذه الدراسة ما بين المؤشرات الرئيسة للسوق، كالناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشرات الأسهم وأسعار السلع الأساسية، إلى جانب المؤشرات لكل قطاع، بما في ذلك القطاع العقاري والسياحة والتجارة والتي تمثل ما نسبته (40%).