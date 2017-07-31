أسواق المال المحلية تتماسك في المنطقة «الخضراء»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تمكنت أسواق المال بالدولة من الإغلاق في المنطقة «الخضراء» خلال جلسة تداولات الأمس، بدعم من أسهم «البنوك» و«العقار»، رغم انخفاض أحجام وقيم التداولات إلى مستويات متدنية، حيث خيمت أجواء من الترقب والانتظار على جلسة التداولات أمس، بانتظار إفصاح عدد من الشركات القيادية عن نتائج أعمالها للربع الثاني.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوقي المال نحو 262 مليون درهم، توزعت على 70 مليون درهم قيمة تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، و192 مليون درهم تداولات سوق دبي المالي، وهي معدلات تداول أدنى بكثير من متوسط قيمة التداول اليومية منذ بداية العام 2017.

ومع ذلك أغلقت المؤشرات العامة للسوقين في المنطقة «الخضراء» بارتقاع طفيف بلغ 0.19% لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى الإغلاق البالغ 4577 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3609 نقطة، بارتفاع طفيف أيضاً بلغت نسبته 0.08%، وذلك مقارنة مع مستويات الإغلاق الرسمية للمؤشرات العامة للسوقين المسجلة بنهاية يوم الخميس الماضي. وقال وائل أبومحيسن، مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات، إن التداولات كانت ضعيفة عموماً من حيث قيمة التداولات وحجمها في أسواق المال بالدولة، وذلك مع بداية الأسبوع، ولا زال المتعاملون ينتظرون مجموعة من نتائج الشركات القيادية.

وأضاف: هناك حالة من الترقب والانتظار تخيم على السوق، وخلال جلسة الأحد أمس، لم تظهر آية عوامل تؤثر على قرارات المستثمرين أو تسهم في زيادة حركة النشاط والتداول.