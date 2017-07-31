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30 شركة تتكبد خسائر.. وصافي الأرباح يتراجع

شراكات وساطة تدرس الاندماج لتدعيم مراكزها المالية
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تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

تواجه غالبية شركات الوساطة في الأوراق المالية (وسطاء الأسهم) صعوبات في الاستمرار في مزاولة أعمالها في ظل تراجع معدلات التداول في أسواق الأسهم المحلية ومن ثم تراجع العمولات التي تتقاضاها تلك الشركات ما ينعكس سلباً على إيراداتها.

وحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن 30 شركة وساطة حققت خسائر في العام الماضي، مقابل 18 شركة حققت أرباحا، وانخفض صافي أرباح شركات الوساطة من 125.5 مليون درهم في عام 2015 إلى 4.5 مليون درهم بنسبة 96.4%.

وأظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع أن إيرادات شركات الوساطة (البالغ عددها 48 شركة) قد تراجعت خلال فترة المقارنة بنسبة 13.5% من 700.5 مليون درهم إلى 605.9 مليون درهم، مبينة أن الحسابات المدينة لشركات الوساطة ارتفعت بنسبة 12.4% إلى 3.1 مليار درهم.

وكان عدد شركات الوساطة العاملة في سوقي دبي وأبوظبي في عام 2010 يبلغ 87 شركة واستمر التراجع في أعداد الشركات التي تزاول النشاط في ظل استمرار تراجع معدلات التداول على مدار السنوات الماضية ليصل إلى 44 حالياً.

وأوضحت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية في 12 شركة من شركات الوساطة في الأوراق المالية قد تعدت 200%، كما سجلت نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية 101% في عام 2016 مقابل 81% بنهاية عام 2015، مشيرة إلى أن معدل تغطية التكاليف لدى تلك الشركات بلغ 1.1 مرة في 2016 مقابل 4.04 مرة في عام 2015. ... المزيد
     
 

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