«داماك العقارية» تطلق مجمّع «ذا ترمب استايتس بارك ريزيدنسيس»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «داماك العقارية»، المجمّع السكني الخاص «ذا ترمب استايتس بارك ريزيدينسيس». وتبدأ أسعار الفلل من 2.96 مليون درهم، وستطرح للبيع بتاريخ 5 أغسطس في نادي «ترمب إنترناشيونال جولف كلوب» وجميع مكاتب مبيعات «داماك».

ويضم مجموعة من الفلل الفاخرة المطلّة على الحدائق والمنتزهات الخلابة لمشروع «داماك هيلز». ويضم المجمّع الفاخر المحاط بسور خاص فللاً مكونة من طابقين وتحتوي 4 غرف نوم، ويوفّر الطابق الأرضي منها منطقة إضافية لغرفة المرافق أو كمنطقة ترفيهية للعائلات.

وسيتمتّع مالكو الفلل بعضوية حصرية لثلاث سنوات في نادي «ترمب إنترناشيونال «جولف كلوب»، ليستمتعوا بممارسة الجولف على أرض ملعب البطولات المذهل ذي ال 18 حفرة، الذي تصممه جيل هانس، مصمم ملاعب الغولف العالمي الشهير، الذي صمم ملعب الغولف للألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو في البرازيل. ويحتضن نادي الغولف منتدى حصريا هو الأكبر من نوعه في دبي ليقدم لأعضائه باقة من المطاعم الفاخرة ومنتجع سبا مزود بأحدث التجهيزات، وحوض سباحة على الطابق العلوي، ومركز اللياقة البدنيّة وأكاديميّة خاصة لرياضة الغولف مجهّزة بمتجر للمحترفين.

وقال نايل مكلوجلين، نائب رئيس أول «داماك العقارية»: «كل فيلا تمنح مالكها عضوية لثلاث سنين في نادي «ترمب إنترناشيونال جولف كلوب» للغولف لتتيح له الاستمتاع بجمال وهدوء الإقامة في داماك هيلز المميزة بإطلالاتها الطبيعية الخلابة».