«داماك العقارية» تطلق مجمّع «ذا ترمب استايتس بارك ريزيدنسيس»

دبي (الاتحاد)
أطلقت «داماك العقارية»، المجمّع السكني الخاص «ذا ترمب استايتس بارك ريزيدينسيس». وتبدأ أسعار الفلل من 2.96 مليون درهم، وستطرح للبيع بتاريخ 5 أغسطس في نادي «ترمب إنترناشيونال جولف كلوب» وجميع مكاتب مبيعات «داماك».
ويضم مجموعة من الفلل الفاخرة المطلّة على الحدائق والمنتزهات الخلابة لمشروع «داماك هيلز». ويضم المجمّع الفاخر المحاط بسور خاص فللاً مكونة من طابقين وتحتوي 4 غرف نوم، ويوفّر الطابق الأرضي منها منطقة إضافية لغرفة المرافق أو كمنطقة ترفيهية للعائلات.
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وقال نايل مكلوجلين، نائب رئيس أول «داماك العقارية»: «كل فيلا تمنح مالكها عضوية لثلاث سنين في نادي «ترمب إنترناشيونال جولف كلوب» للغولف لتتيح له الاستمتاع بجمال وهدوء الإقامة في داماك هيلز المميزة بإطلالاتها الطبيعية الخلابة».