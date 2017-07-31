«ديوا» ترسي عقد خدمات استشارية بـ 6.30 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أرست ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي «ديوا» عقد ‬خدمات ‬استشارية ‬بتكلفة ‬تصل ‬إلى ‬6.30 ‬مليون ‬درهم، ‬وذلك ‬لتصميم ‬وإنشاء ‬خزانين ‬للمياه ‬في ‬منطقة ‬النخيلي ‬بقدرة ‬تخزينية ‬تبلغ ‬120 ‬مليون ‬جالون، ‬وخزان ‬آخر ‬في ‬منطقة ‬الليسيلي ‬بقدرة ‬تخزينية ‬تبلغ ‬60 ‬مليون ‬جالون ‬من ‬المياه ‬المحلاة، ‬وذلك ‬بهدف ‬زيادة ‬السعة ‬التخزينية ‬لإمارة ‬دبي ‬لتصل إلى ‬1010 ‬ملايين ‬جالون.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن «المشروع يتماشى مع استراتيجيتنا لتأمين احتياطي تخزيني من المياه يلبي احتياجات الاستهلاك اليومي المتوقع لإمارة دبي لعام 2020، الذي سيبلغ نحو 412 مليون جالون يومياً، كما ينسجم مع جهودنا لتعزيز شبكات نقل المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي».

وأوضح أن «المشروع يتضمن تصميم الخزانين وفقاً لأحدث المعايير الخاصة بالاستدامة والإشراف على تنفيذ المشروع في الموقعين. ويتوقع الانتهاء من الأعمال الخاصة بإنشاء وتشغيل الخزانين خلال 32 شهراً، حيث سترتفع السعة التخزينية الإجمالية للهيئة إلى 1010 ‬ملايين جالون، مقارنة بالسعة الحالية التي هي 830 مليون جالون».