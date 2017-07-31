«ديوا» ترسي عقد خدمات استشارية بـ 6.30 مليون درهم

دبي (الاتحاد)
أرست هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عقد خدمات استشارية بتكلفة تصل إلى 6.30 مليون درهم، وذلك لتصميم وإنشاء خزانين للمياه في منطقة النخيلي بقدرة تخزينية تبلغ 120 مليون جالون، وخزان آخر في منطقة الليسيلي بقدرة تخزينية تبلغ 60 مليون جالون من المياه المحلاة، وذلك بهدف زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 1010 ملايين جالون.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن «المشروع يتماشى مع استراتيجيتنا لتأمين احتياطي تخزيني من المياه يلبي احتياجات الاستهلاك اليومي المتوقع لإمارة دبي لعام 2020، الذي سيبلغ نحو 412 مليون جالون يومياً، كما ينسجم مع جهودنا لتعزيز شبكات نقل المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي».
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