132 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في النصف الأول

دبي (الاتحاد)‬

سجلت ‬التصرفات ‬العقارية ‬في ‬دبي، ‬للعقارات ‬القائمة ‬وعلى ‬الخريطة ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017، نحو ‬132 ‬مليار ‬درهم، ‬أمكن ‬تحقيقها ‬من ‬خلال ‬35,571 ‬معاملة للمبايعات ‬والرهون ‬والمعاملات ‬الأخرى، بحسب إدارة ‬البحوث ‬والدراسات ‬العقارية ‬في ‬دائرة ‬الأراضي ‬والأملاك ‬في ‬دبي.

وبينت في بيان أمس، أن الأرقام الصادرة تؤكد أن السوق سجلت زيادة ملحوظة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث زاد مجموع القيم بنسبة 16.8٪، بينما أمكن تحقيق زيادة في عدد المعاملات قدرها 7320 معاملة، أي ما نسبته 25.91٪.

وحققت سوق العقارات في دبي 25,864 مبايعة بقيمة 63 مليار درهم، في حين وصل حجم الرهون إلى 7,893 معاملة بلغت قيمتها 60 مليارا، مع وجود 1,814 معاملة أخرى كانت قيمتها 9 مليارات درهم.

واستحوذت الأراضي على 91 مليار درهم من 8 آلاف معاملة تقريبًا، وكانت حصة المباني 3,887 معاملة بقيمة 10 مليارات، وحازت الوحدات السكنية ما يقرب من 24 ألف معاملة بقيمة 31 مليار درهم.