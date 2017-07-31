«دبي للاستثمار العقاري»: توقيع صفقة تمويل «تلال مردف» بـ1.1 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

توصلت شركة دبي للاستثمار العقاري إلى صفقة تمويل بقيمة 1.1 مليار درهم مع بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري لمشروع تلال مردف، الذي تطوره دبي للاستثمار العقاري، ذراع التطوير العقارية لشركة دبي للاستثمار.

وتم الترتيب لتمويل المشروع كصفقة مالية مشتركة جمعت بين بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، حيث سيكون بنك أبوظبي الأول جهة التنسيق الحصرية والأساسية المخولة لترتيب الصفقة، فضلاً عن دوره كبنك التحصيل والإصدار والحساب، بينما يعمل بنك أبوظبي التجاري كوكيل للتسهيلات، وعامل أمن على تمويل مشروع تلال مردف.

ووقع الاتفاقية خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار العقاري، وأندريه صايغ نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وكولين فريزر رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري.

وتم تطوير تلال مردف على مراحل بكلفة تزيد على 3 مليارات درهم، ويعتبر المشروع الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة مردف حالياً. ويقع المشروع قرب حديقة مشرف، على مقربة من مطار دبي الدولي. وتم إطلاق تلال مردف على مراحل ستكون معززة بمختلف الخصائص الحياتية الجذابة، ومجموعة واسعة من المحلات التجارية والمرافق الترفيهية والمناظر الطبيعية في بيئة مجتمعية متكاملة.

وقال خالد بن كلبان «يعتبر تلال مردف أحد المشاريع المتميزة لشركة دبي للاستثمار، وسيضع معايير جديدة لمشاريع التملك الحر متعددة الاستخدامات في دبي. وتهدف اتفاقية التمويل مع بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري إلى تعزيز التزامنا في الشركة إزاء الدخول في علاقات شراكة استراتيجية مع البنوك لمشاريعنا. وتعد هذه خطوة مهمة للمضي قدمًا في هذا المشروع، حيث تواصل دبي للاستثمار تطوير محفظتها من الأراضي العقارية وتوفير التمويل اللازم لها».

وقال آندريه صايغ «إن تمويل مشروع تلال مردف يعتبر من الصفقات الاستراتيجية التي ينجزها بنك أبوظبي الأول بالاشتراك مع شركة دبي للاستثمار. وبما أننا أكبر بنك في الدولة، فإننا نلتزم بدعم المشاريع والمبادرات الكبيرة التي تساهم في تعزيز اقتصاد الإمارات وخطط النمو في الدولة».

وقال كولين فريزر «يلتزم بنك أبوظبي التجاري بالقيام بدور أساسي في تطوير المشاريع الكبيرة داخل دولة الإمارات، ونرى في اتفاقنا مع دبي للاستثمار لتمويل مشروع تلال مردف مثالاً على خريطة الطريق الاستراتيجية التي نتبعها. ويشكل هذا الاتفاق دليلاً على نجاح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق التميز المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة».