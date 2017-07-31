«أبوظبي الحرة» تضم «إستي لودير» إلى متاجرها

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت سوق أبوظبي الحرة بالتعاون مع مجموعة «دي إف إس»، المتخصصة في تجارة التجزئة الراقية لأسواق السفر، متجراً جديداً للتجميل في مبنى المسافرين رقم 3 في مطار أبوظبي الدولي، ليضم علامات تجارية رائدة تحت الاسم العالمي «إستي لودير».

وتشمل قائمة العلامات التجارية الجديدة، والذي يعد هذا ظهورها الأول للعديد منها في مطار أبوظبي الدولي «ماك، جو مالون، فريدريك مالي، باي كيليان، سماش بوكس، ولولابو». كما ستتوفر هذه العلامات للمسافرين في مبنى المسافرين رقم 1 في قسم التجميل والعطور. وتنضم هذه العلامات الجديدة إلى نظيراتها تحت مجموعة استي لودير، والتي سبقتها إلى المطار والتي تشمل «استي لودير، كلينيك، لا مير، توم فورد بيوتي، آراميس، وعطورات لدور تصميم شهيرة.

وسيتم إطلاق كل واحدة من هذه العلامات الرائدة ضمن عروض مميزة، حيث ستقدم سماش بوكس تجربة جلسة التصوير الفوتوغرافي، وستقدم أيضاً مجموعة من الفرش مجانا مع كل عملية شراء لمنتجين أو أكثر لأول 100 مشتر. ومن جهتها، ستطلق ماك عددا من المنتجات الحصرية للمطار مع تقديم هدايا مع كل عملية شراء لثلاثة منتجات أو أكثر. كما ستطلق العلامة البريطانية الحصرية في العطور، جو مالون، مجموعتها الحصرية،«ستار ماغنوليا»، بالإضافة لتقديم جلسات تدليك مجانية. وأما بالنسبة لفريدريك مالي«إيديسيون دو بارفان»، دار العطور الجديدة لخبير الأزياء والعطور الشهير، فسيتم عرضها لأول مرة ضمن مطار على مستوى العالم.

وقال دانييل كابل، الرئيس التنفيذي التجاري بالإنابة في مطارات أبوظبي:«يسرنا الترحيب بهذه الإضافة الجديدة إلى سوق أبوظبي الحرة، حيث تعد هذه العلامات التجارية الرائدة والمشهورة دلالة على نجاح المطار في تلبية متطلبات المسافرين وتقديم ما يتناسب مع توقعاتهم في أي وقت. فنحن نسعى لتطوير عروضنا وعلاماتنا التجارية بشكل مستمر وبالتعاون مع شركائنا من (دي أف إس)، تماشياً مع الأنماط المحلية والعالمية، مما يؤكد مكانة مطار أبوظبي الدولي كالوجهة الأمثل للتسوق أثناء السفر».