«إلكترونية الشارقة» تسجل بيانات موظفيها في «البوابة الذكية»

الشارقة‎ (الاتحاد)

زار موظفو دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، مطار الشارقة الدولي مؤخراً، لتسجيل بياناتهم عبر البوابات الذكية التي خصصتها هيئة مطار الشارقة الدولي ضمن الإجراءات التطويرية التي اعتمدها المطار، بحسب بيان أمس.

وتكون بذلك دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، أول جهة حكومية تقوم بالتسجيل ضمن البوابات الإلكترونية المخصصة لتسهيل إجراءات السفر، والمنتشرة في قاعات المغادرين والقادمين في مبنى المطار، في خطوة تؤكد على أهداف الدائرة في مواكبة التطورات التقنية، وتثبيتاً للدور الفاعل الذي تلعبه في دعم الجهود الإلكترونية للدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الدائرة إلى إطلاع كوادرها الوظيفية على مختلف التقنيات المتطورة التي تقدّمها دوائر العمل الحكومي للمساهمة في تسهيل وتسريع الإجراءات على المتعاملين.

وأضاف:«حرصنا على أن نكون أول المبادرين في التسجيل ضمن لوائح وبيانات البوابات الذكية، لنطلع كوادرنا على التسهيلات المتطورة التي يقدمها مطار الشارقة الدولي للمسافرين، والمبادرة في تعزيز الوعي العام بسلاسة الإجراءات الرقمية التي توفرها البوابات الذكية، وفي ذات الوقت تعكس هذه الزيارة عمق العلاقة المتبادلة بين الدائرة وهيئة مطار الشارقة الدولي بما يخدم الواقع التقني الذي تمضي الإمارة في تحقيقه، ويشير إلى التكامل في أداء الأعمال بين مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة».

وكانت هيئة مطار الشارقة الدولي قد خصصت بوابات ذكية في قاعات المغادرين والقادمين ضمن مبنى المطار لتسهيل الإجراءات على المسافرين، إذ أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص الأوقات المطلوبة لإنجاز عملية مراقبة الجوازات بأكثر من 70% من الوقت الفعلي الذي كانت تستغرقه الإجراءات العادية السابقة، إذ أن معدل إنجاز المعاملات لا يتجاوز 20 ثانية لكل معاملة عبور.

يذكر أن هيئة مطار الشارقة الدولي قد أعلنت عن عبور أكثر من 850 ألف مسافر عبر البوابات الذكية الـ 16 المتوفرة في صالات المغادرين والقادمين لمبنى المطار خلال تسعة أشهر، ما يعكس ريادة الخدمات التي تقدمها الهيئة ضمن جهودها للمساهمة في الارتقاء بقطاع الطيران في الشارقة ودولة الإمارات.