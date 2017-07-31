«إلكترونية الشارقة» تسجل بيانات موظفيها في «البوابة الذكية»

الشارقة (الاتحاد)
زار موظفو دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، مطار الشارقة الدولي مؤخراً، لتسجيل بياناتهم عبر البوابات الذكية التي خصصتها هيئة مطار الشارقة الدولي ضمن الإجراءات التطويرية التي اعتمدها المطار، بحسب بيان أمس.
وتكون بذلك دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، أول جهة حكومية تقوم بالتسجيل ضمن البوابات الإلكترونية المخصصة لتسهيل إجراءات السفر، والمنتشرة في قاعات المغادرين والقادمين في مبنى المطار، في خطوة تؤكد على أهداف الدائرة في مواكبة التطورات التقنية، وتثبيتاً للدور الفاعل الذي تلعبه في دعم الجهود الإلكترونية للدوائر والمؤسسات الحكومية.
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وأضاف:«حرصنا على أن نكون أول المبادرين في التسجيل ضمن لوائح وبيانات البوابات الذكية، لنطلع كوادرنا على التسهيلات المتطورة التي يقدمها مطار الشارقة الدولي للمسافرين، والمبادرة في تعزيز الوعي العام بسلاسة الإجراءات الرقمية التي توفرها البوابات الذكية، وفي ذات الوقت تعكس هذه الزيارة عمق العلاقة المتبادلة بين الدائرة وهيئة مطار الشارقة الدولي بما يخدم الواقع التقني الذي تمضي الإمارة في تحقيقه، ويشير إلى التكامل في أداء الأعمال بين مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة».
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يذكر أن هيئة مطار الشارقة الدولي قد أعلنت عن عبور أكثر من 850 ألف مسافر عبر البوابات الذكية الـ 16 المتوفرة في صالات المغادرين والقادمين لمبنى المطار خلال تسعة أشهر، ما يعكس ريادة الخدمات التي تقدمها الهيئة ضمن جهودها للمساهمة في الارتقاء بقطاع الطيران في الشارقة ودولة الإمارات.