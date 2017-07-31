دبي تستقبل 8 ملايين سائح خلال النصف الأول بزيادة 10%

دبي (الاتحاد)

استقبلت دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 نحو 8.06 مليون زائر دولي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 10.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. وشهدت الأسواق العشرون الرئيسة المصدرة للزوار إلى دبي أداءً إيجابياً بمجملها مع تسجيل نِسب نمو مستقرة لبعضها خلال النصف الأول من 2017 بعد الزيادة المضاعفة بنِسب الزوار من 5 أسواق ضمن العشرة الرئيسة.

وحافظ السوق الهندي على موقعه في الصدارة، متخطياً وللمرة الأولى حاجز المليون زائر خلال 6 أشهر، حيث زار مدينة دبي بين شهري يناير ويونيو الماضيين 1.051.000 زائر بزيادة قدرها 21%، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وحافظت السعودية وبريطانيا على موقعيهما كثاني وثالث سوق رئيس لسياحة دبي على التوالي، خاصة مع بدء استقرار المؤشرات في الأولى منذ يونيو، فيما شهدت الثانية نسبة نمو سنوية قوية بلغت 4%.

وحقق رعايا الصين وروسيا نِسب نمو مرتفعة بنسبة 55% و97% على التوالي، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2016. ووصل عدد الزوار من الصين إلى 413 ألفاً مع نهاية النصف الأول من 2017 لتأتي في المرتبة الخامسة، فيما أكدت روسيا عودتها إلى قائمة الدول العشرة الأولى مع تصديرها نحو 233 ألف زائر إلى دبي.

وباستثناء عُمان، التي استمرت معدلات تراجع الزوار منها خلال 2017 وبنسبة 30%، شهدت الأسواق العشرة الأولى زيادة في أعداد الزوار، حيث حافظت أميركا على المركز السادس بزيادة 6% مع نهاية شهر يونيو، تلتها باكستان بزيادة 11% في المرتبة السابعة، وإيران بزيادة 27% في المرتبة الثامنة وألمانيا 6% في المرتبة التاسعة.

ومن حيث المناطق الجغرافية، ساهمت أوروبا الغربية بنسبة 21% من إجمالي الزوار، محافظةً على مركزها الأول منذ بداية العام. وحافظت دبي على بريقها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت مساهمتها بنسبة 19% من إجمالي الزوار خلال النصف الأول من 2017، وذلك بفضل الجهود المستمرة للترويج للعروض السياحية في دبي والتشجيع على تكرار الزيارة إليها.

وشهدت منطقتا شمال وجنوب شرق آسيا، وكذلك روسيا بما فيها كومونولث الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، زيادة 2% على أعداد الزوار لعام 2016، حيث جاءت مساهمتها في النصف الأول من 2017 بمعدل 11 و7% على التوالي. فيما بلغت حصة جنوب آسيا 18%، واضعة إياها في المرتبة الثالثة، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الرابعة بنسبة 12%.

وقال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «يسرنا أن تحافظ دبي على زخم النمو الكبير الذي حققته خلال الربع الأول من العام الحالي لتتضاعف الأرقام مع ظهور نتائج النصف الأول، ما يساهم في دفع عجلة زيادة حصة السياحة في الناتج المحلي لإمارة دبي هذا العام. ومن الواضح أن استثماراتنا الاستراتيجية وبرامج الترويج المبتكرة والتعديلات على بعض قوانين السفر وشراكات الأعمال الطويلة على مستوى عالمي تساهم جميعها في تقليص حواجز السفر إلى دبي وتشجع السياحة إليها والزيارات المتكررة، وبالتالي ترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية مفضلة».

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي على مختلف أنواعها إلى 104.138 غرفة موزعة على 676 منشأة فندقية مع نهاية يونيو 2017 بنسبة نمو بلغت 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ورغم الزيادة في العرض فإن نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية على مختلف فئاتها وصلت إلى 79% بزيادة 1% على الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت الحجوزات الفندقية لتصل إلى 14.53 مليون ليلة، مقارنة مع 13.77 ليلة مع نهاية النصف الأول من 2016، ما يؤكد استمرار جاذبية قطاع الضيافة المتنوع في دبي.