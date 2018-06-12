رونالدو.. مرحباً بصلاح في عالمنا!

محمد حامد (دبي)

ذهب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيداً في إشادته بالمصري محمد صلاح المتوج بجائزتي أفضل لاعب وهداف في البريميرليج الموسم المنتهي، فقد أشار رونالدو إلى أن المقارنة الدائمة بينه وبين ميسي في السنوات الأخيرة تشهد ظهور وجوه جديدة أكدت أحقيتها في دخول هذا السباق، ومن بين هذه الوجوه محمد صلاح الذي يسابق الزمن للتعافي من إصابة الكتف، استعداداً للمشاركة مع المنتخب المصري في مباريات مونديال روسيا الذي ينطلق غداً.

الصحافة العالمية، وعلى رأسها «دايلي ستار» البريطانية نقلت تصريحات رونالدو الذي تحدث عن صلاح قائلاً: «إنه أحد اكشافات الموسم، أتمنى ألا تتسبب الإصابة التي دهمته في نهائي دوري الأبطال في إبعاده عن المونديال، يتحدثون عن وجود منافسة مستمرة بيني وبين ميسي، ولكن هناك أسماء جديدة لديها فرصة لدخول هذا السباق، أعتقد أن المصري أحد هؤلاء النجوم».

وجاءت إشادة رونالدو بصلاح بعد أن تمكن الأخير من تقديم موسم إستثنائي، فقد سجل 44 هدفاً في 52 مباراة مع ليفربول، وانتزع لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وكذلك هداف المسابقة، وقاد الريدز لنهائي دوري الأبطال، ولعب دوراً هو الأهم في تأهل المنتخب المصري لكأس العالم بعد انتظار دام 28 عاماً، فضلاً عن حصوله على لقب أفضل لاعب أفريقي، وهناك ترشيحات تدفع به للمنافسة على الكرة الذهبية، إلا أن حظوظه تراجعت عقب الإخفاق في نهائي دوري الأبطال، ويظل الأمر مرهوناً بما سيظهر عليه في المونديال، في حال تعافى وشارك مع منتخب الفراعنه، كما أن ما سيقدمه في النصف الأول من الموسم المقبل قد يكون مؤثراً في ترشحه للكرة الذهبية.

وتحدث «الدون» عن المونديال ومشاركة البرتغال قائلاً: «المواجهة الإسبانية البرتغالية لن تكون سهلة على الطرفين، بالطبع هي مباراة لم نكن نتمناها، ولكن القرعة فرضت ذلك وعلينا قبول الأمر والتعامل معه، فالهزيمة في ضربة البداية تجعل الاستمرار في البطولة بحالة جيدة أمراً معقداً، من المهم جداً أن نحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وفي نهاية المطاف سوف نتأهل نحن وإسبانيا إلى الدور المقبل، المفتاح الأساسي بالنسبة لنا أن نقدم مستويات كتلك التي ظهرنا بها في نهائيات يورو 2016، حينما خضنا البطولة بروح الفريق الواحد، لقد نجحنا في الفوز باللقب القاري لهذا السبب».

وعن توقعاته للبطل المونديالي المنتظر أن يتوج باللقب في روسيا قال رونالدو: «لا مجال لحدوث مفاجآت كبيرة، أتوقع أن تكون منتخبات ألمانيا، والبرازيل، والأرجنتين، وإسبانيا في صدراة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وبالطبع أتمنى أن يكون منتخبنا معهم».