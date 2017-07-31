«تنظيم الاتصالات» تتصدى لـ 289 هجمة إلكترونية خلال الربع الأول

أبوظبي (وام)

نجح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات في التصدي لنحو 289 هجمة إلكترونية خلال الربع الأول من عام 2017، في خطوة تعكس مدى الجهود التي يبذلها الفريق في معالجة أي محاولات اختراق للمواقع الإلكترونية أو تعطيلها عن العمل.

وتشكل الهجمات التي تصدى لها الفريق الوطني منذ يناير وحتى نهاية مارس الماضي 27.4% من إجمالي الهجمات الإلكترونية التي جرى معالجتها خلال عام 2016 والتي وصل عددها إلى 1054 هجمة.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، فإن الهجمات الإلكترونية استهدفت مواقع حكومية وأخرى شبه حكومية، بالإضافة إلى مواقع تابعة للقطاع الخاص، ومنها عدد من البنوك المحلية.

وشهد الشهر الأول من العام الجاري النشاط الأكبر للهجمات الإلكترونية، حيث وصل عددها إلى 136 هجمة، منها 133 استهدف مواقع إلكترونية حكومية و3 هجمات مواقع تابعة للقطاع الخاص.

أما في فبراير، فقد بلغ عدد الهجمات 114 هجمة، منها 86 كانت موجهة لمواقع تابعة للقطاع الخاص و23 لمواقع حكومية، بينما شهد مارس الذي تلاه انخفاضاً من حيث عدد الهجمات 39 هجمة، منها 21 ضد مواقع خاصة، و18 ضد مواقع حكومية.

واستهدفت هذه الهجمات، بحسب الفريق الوطني، تشويه مواقع إلكترونية أو تعطيلها عن الخدمة أو الخداع والاحتيال وسرقة الوثائق. وتحرص «الهيئة» باستمرار على مطالبة جميع الجهات المعنية بضرورة التأكد باستمرار من اتباع سياسة أمن المعلومات المطلوبة فيها، إلى جانب الحرص قدر المستطاع على عمل نسخ احتياطية لبياناتها وحفظها على أجهزة أخرى ليست متصلة بالإنترنت، كما تعمل على تقديم النصائح حول أفضل الممارسات المتعلقة بأمن المعلومات.