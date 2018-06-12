«فتيل الديناميت» في يد إريكسن

القاهرة (الاتحاد)

لأن جنون المونديال هو سمة هذه الأيام التي تسبق بداية البطولة الكبرى، لم يكن غريباً أن يظهر قميصاً رياضياً «تي شيرت» مملوك لأحد الجماهير الدنماركية، يمتلك فيما يبدو مصنعاً صغيراً لهذا النوع من الملابس، وحسب رأى صانعه المقارب لتفكير أغلب الجماهير الدنماركية، حمل هذا القميص سر تكتيك منتخب الديناميت في رسم توضيحي مبسط، يشير إلى أن خطة الدنمارك الرئيسية ستعتمد على ركلة البداية ثم التمرير إلى كريستيان إيركسن، نجم المنتخب وفريق توتنهام الإنجليزي، فإذا أحرز إيركسن هدفاً انتهى الأمر، وإذا لم يسجل، فعلى لاعبي المنتخب إعادة تمرير الكرة إليه مرة أخرى لكى يبحث عن هز الشباك !

والطريف أن هذا التكتيك يعبر عن واقع ملموس، حيث يعتبر لاعب الوسط المهاجم للسبيرز هو النجم الأول والأبرز للمنتخب الدنماركي، إذ أحرز إيركسن 22 هدفاً في مسيرته مع منتخب الديناميت منذ عام 2010 شارك خلالها في 78 مباراة، والغريب أن نصف هذا العدد من الأهداف سجله صاحب الـ 26 عاماً في التصفيات المؤهلة إلى المونديال الروسي، واحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل هدافي القارة الأوروبية بعد ليفاندوفسكي ورونالدو، وكان لأهدافه الفضل الأكبر في احتلال الدنمارك وصافة المجموعة الخامسة في التصفيات ومن ثم دخول الملحق الأوروبي، ورغم تعادل الديناميت سلبياً على ملعبه أمام جمهورية آيرلندا، إلا أن هاتريك إيركسن الخيالي منح منتخب بلاده فوزاً عريضاً بخمسة أهداف على الرغم من تقدم الآيرلنديين بهدف وحيد بعد 6 دقائق فقط.

ويسعى توتنهام لتجديد عقد نجمه اللامع في محاولة للحفاظ عليه، في ظل التقارير الصحفية التي تؤكد عزم برشلونة التعاقد مع نجم خط الوسط، في الوقت الذي يرصد فيه ريال مدريد 100 مليون يورو، لخطفه من غريمه التقليدي حسب الأخبار المتناثرة في الصحف العالمية !