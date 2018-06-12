المونديال.. مفترق طرق !

عمرو عبيد (القاهرة)

في الوقت الذي تتبارى وسائل الإعلام العالمية لتقديم تغطية مميزة ومختلفة للمونديال، وعلى الرغم من اهتمام الصحافة الإسبانية بكل تفاصيل وتحركات وتدريبات لاعبي لاروخا، الطامحين في استعادة لقب المونديال، إلا أن الصحف الكبرى في مدريد وبرشلونة لم تنسَ عملاقي الليجا وسط هذا الزخم، وتناولت النسخ المطبوعة والمواقع الرسمية لكل من ماركا وأس وموندو ديبورتيفو وسبورت، أهم الأخبار المتعلقة بانتقالات النجوم والصفقات المنتظرة والمفاجآت المرتقبة في هذا الصدد، لكن ظل المونديال عاملاً مشتركا بين هذه الأخبار، فالبعض أعلن أن لا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم، ولا مجال للحديث عن المستقبل الآن، في حين قرر البعض الآخر أن ينهي الجدل ويحسم أموره في روسيا، ليتفرغ إلى مهمة الدفاع عن قميص منتخب بلاده، أو ربما لأن خطوته القادمة نحو أحد الأندية تبدو أكثر أهمية من اللعب في المونديال !

ولأنه النجم الأسطوري الأشهر في الحقبة الحالية، مثلما هو الحال مع غريمه ليونيل ميسي، خرجت صحيفة أس الإسبانية لتتناول وضع الدون البرتغالي رونالدو، بالنسبة لفريقه الريال، واهتمت الصحيفة الداعمة للميرنجي بتصريحات مانويل فيرنانديز، الذي أكد أن قائد السليساو الأوروبي لا يبدي أي اهتمام حالياً بمسألة استمراره مع الريال أو الرحيل في الصيف القادم، وقال لاعب لوكوموتيف موسكو أن رونالدو وضع كامل تركيزه في مهمته الحالية مع منتخب البرتغال، لأن وجوده ضمن صفوف السليساو يدعم فرصته نحو التقدم في كأس العالم مثلما حدث في بطولة اليورو الأخيرة.

فيما اهتمت صحيفتا «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» الكتالونيتين بظهور النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، في مؤتمر صحفي بروسيا قبل خوض أولى مبارياته المونديالية أمام أستراليا، يكشف خلاله عن قراره الخاص بالاستمرار في صفوف أتلتيكو مدريد أو الرحيل إلى قلعة البارسا، وبينما يسعى الديوك لتعويض الإخفاق الأخير في نهائي يورو 2016، يبدو أن جريزمان يفتقد لجزء من تركيزه بسبب مستقبله الغامض حتى الآن.

بينما ارتبط المنتخب البرازيلي بريال مدريد، عبر عدة أخبار تناولتها الصحافة الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى رأسها بالطبع مسألة انتقال راقص السامبا الأول، نيمار، إلى الصفوف الملكية، وأكدت صحيفة أس من خلال تقرير مفصل لها أن رغبة نيمار معلنة بوضوح، وأنه يرى مستقبله في قلعة مدريد، لكن لاعب سان جيرمان الحالي لن يدخل في معركة مع فريقه الفرنسي، إذا ما أصرت إدارته على عدم التفريط فيه.