ملعب لوجنيكي يتزين للعرس

موسكو (الاتحاد)

مع الاقتراب من ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، تشعر بالحرارة وتفتح باب الحضارة، وتاريخ الاتحاد السوفييتي يطل عبر نافذة مليئة بالأحداث والحروب وواقع الدولة الحديثة العظمى بماضيها المرعب. لوجنيكي ليس ملعباً لكرة القدم فحسب، فهو منطقة كبيرة غنية بالحركة والنشاط، يمتد على مساحة كبيرة بمحيط شاسع يضم الكثير من المرافق الرياضية والسياحية والإدارية والترفيهية، وسلسلة من الحدائق والفضاءات الخضراء.

قبل الملعب هناك محطات المترو والقطارات والفنادق وبعض الشركات، وكلها في حي لوجنيكي، فيما يتقدم تمثال الزعيم السوفيتي لينين الضخم المدخل الرئيس لهذه المعلمة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتنشر عبق تاريخها على الزوار.