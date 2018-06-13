البيروفيون ينافسون المغاربة في شوارع موسكو

موسكو (الاتحاد)

يتواجد منذ أيام بالعاصمة الروسية موسكو الآلاف من الجماهير المغربية والبيروفية، والتي اختارت القدوم مبكراً إلى روسيا والقيام بجولات سياحية قبل بدء مهام التشجيع والمساندة عن قرب في المباريات. البيروفيون والمغاربة الأكثر حضورا واكتساحا لشوارع العاصمة بالأعلام الوطنية وأقمصة المنتخبين، ويتفوقون عددياً بشكل كبير على جماهير بقية المنتخبات التي يبدو حضور بعضها خجولاً حتى الآن.

جمهور بيرو وبعد شوق لعقود للمونديال طار إلى روسيا بحماس رهيب وعدد كبير، ومثله فعل أنصار «أسود الأطلس» الذين حجوا من المغرب والخليج وأوروبا لتشجيع منتخب بلادهم.