ارتياح وانبهار للتنظيم

موسكو (الاتحاد)

من المطار إلى قلب موسكو، ثم ملعب لوجنيكي وبقية الآثار والمرافق التي ستزورها الوفود والضيوف، لا شيء يبدو عشوائياً من ناحية التنظيم والوقوف على أدق تفاصيل راحة وسير الترتيبات لجميع الزوار.

الروس بابتساماتهم الخجولة، وجديتهم الطاغية لا يترددون في شرح ما يمثل لهم النجاح في تنظيم كأس العالم، وتقديم درس مجاني عنوانه الانضباط والضبط الروسي.

المواطنون كالعساكر والكل مشارك ومساهم من قريب أو بعيد في العرس الكروي، والانبهار شديد لما يقوم به هذا الشعب الروسي العاشق للدقة والتفاصيل وتفادي أي غلطة ولو عفوية.

الخدمات تُقدم بشكل سريع، وخير مثال طريقة تسلُم بطاقات الاعتماد للصحفيين والتقنيين والمتطوعين وجميع العاملين بالمونديال، إذ تجرى في ظرف زمني خيالي، وما بين دخول المقر المخصص لهذا الغرض، والخروج منه فترة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق.

الصحفيون من مختلف البقاع انبهروا من الطريقة والسهولة، التي يتم التعامل بها مع مئات الوافدين يومياً، إذ لا شيء اسمه الانتظار أو الاحتجاج أو العشوائية.

عشرات الشباب الروس خدمتهم تسليم الاعتمادات لأصحابها في سباق السرعة، والرضا يغمر الضيوف الذين يحتاجون في بعض الدول لساعات من الوقوف فقط في طابور.